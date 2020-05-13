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Posted 13 мая 2020, 11:11

Published 13 мая 2020, 11:11

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В Башкирии пообещали наступление заморозков

В Башкирии пообещали наступление заморозков

13 мая 2020, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На территории республики в ближайшие дни ожидается наступление заморозков. Подробности сообщили в госкомитете по ЧС.

По данным ведомства, из-за заморозков температура упадет в воздухе и на поверхности почвы до 0, 2°. Со ссылкой на Башгидрометцентр госкомитет уточняет, что заморозки придут в ночь на 15 мая.

В связи с этим в комитете напоминают, что нужно проявить внимательность и осторожности. Прежде всего из-за низких температур могут пострадать сельскохозяйственные растения, которые нужно при заморозках укрыть.

Однако проявить заботу стоит и о себе. В комитете уточняют, чтобы не переохладиться, нужно надевать теплую одежду и вести себя соответствующе погоде.

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#Общество#Новости#Заморозки
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