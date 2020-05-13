Госдума РФ рассмотрит законопроект о праве полицейских вскрывать машины

Posted 13 мая 2020, 13:16
Published 13 мая 2020, 13:16
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
В соответствии с проектом закона, предлагается дать полицейским право вскрывать автомобили, чтобы спасти жизнь гражданами, задержать преступников или обеспечить безопасность в ходе массовых беспорядков. В документе написано, что владелец транспортного средства должен быть оповещен о таких мерах в течение суток. Об этом пишет russian.rt.com.
Также законопроект позволит полицейским оцеплять или блокировать территории домов, а также проводить в границах оцепления осмотр граждан, автомобилей и грузов. В документе прописаны ситуации, при которых правоохранители могут использовать оружие.
Сообщается, что цель инициатив – усилить права и законные интересы граждан.