Жителям Уфы предложили заказывать постановку свечей и молитвы в режиме онлайн

В уфимском Соборе Рождества Богородицы появилась возможность заказать несколько услуг с помощью онлайн оплаты. Так, служителей церкви можно попросить поставить свечи о здравии или упокоении, либо заказать поминовение. Для этого необходимо оплатить услугу с помощью перевода средств на карту, подписав его как пожертвование, после чего написать в сообщении на WhatsApp или на телефон информацию о человеке, за которого нужно помолиться. При этом нужно соблюдать привычные для всех верующих правила.