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Posted 11 мая 2020, 17:01

Published 11 мая 2020, 17:01

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Башкирии снимут режим самоизоляции, несмотря на 1,5 тысячи заболевших коронавирусом

11 мая 2020, 17:01
Радий Хабиров вслед за Владимиром Путиным провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Радий Хабиров провел срочное совещание, на котором, вслед за предложением президента России Владимиром Путиным, решил тоже ослабить режим полной самоизоляции в регионе. Напомним, что это право согласно распоряжению президента было поручено главам субъектов. При этом строгий масочный режим все еще будет действовать во всех общественных местах без исключения.

Уже с завтрашнего дня, 12 мая, в городах и районах республики, с соблюдением всех необходимых мер, включая ношение маски и дистанции, можно будет гулять в парках и скверах вместе с детьми. Гражданам старше 65 лет при этом все еще рекомендовано соблюдать режим самоизоляции - в период с 18.00 до 6 утра. Школьникам будет запрещено появляться на улице с 20:00 вечера до 14:00 следующего дня.

Кроме того, в республике установят перечень тех предприятий и организаций, которым будет запрещено работать (кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы, музеи и другие места, где высока вероятность инфицирования, где люди собираются большими группами). Возобновят свою работу непродовольственные магазины. Полный перечень предприятий будет опубликован в соответствующем указе уже в ближайшее время.

Также можно уже не регистрироваться для поездок на сайте doroga02 – все поездки на личном транспорте вновь разрешены.

Напомним, что еще 31 марта Радий Хабиров ввел режим самоизоляции для всех жителей Башкирии из-за коронавируса. Отметим также, что на период 11 мая в республике официально 1567 заболевших коронавирусом, только за последние сутки было выявлено 76 новых случаев заболевания.

#Общество#Новости
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