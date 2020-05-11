В Башкирии снимут режим самоизоляции, несмотря на 1,5 тысячи заболевших коронавирусом

Уже с завтрашнего дня, 12 мая, в городах и районах республики, с соблюдением всех необходимых мер, включая ношение маски и дистанции, можно будет гулять в парках и скверах вместе с детьми. Гражданам старше 65 лет при этом все еще рекомендовано соблюдать режим самоизоляции - в период с 18.00 до 6 утра. Школьникам будет запрещено появляться на улице с 20:00 вечера до 14:00 следующего дня.