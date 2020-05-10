На Башкирию надвигается похолодание, грозы и сильный ветер

МЧС по РБ предупреждает, что уже в начале рабочей недели — 11 мая — по республике местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра 16-21м/с. Как сообщает Башгидрометцентр, ночью и утром ожидается туман, видимость 500-1000м. МЧС по РБ просит жителей Башкирии