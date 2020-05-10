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Posted 10 мая 2020, 11:44

Published 10 мая 2020, 11:44

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

На Башкирию надвигается похолодание, грозы и сильный ветер

На Башкирию надвигается похолодание, грозы и сильный ветер

10 мая 2020, 11:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
После жаркой недели региона накроет пасмурная погода с осадками.

МЧС по РБ предупреждает, что уже в начале рабочей недели — 11 мая — по республике местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра 16-21м/с. Как сообщает Башгидрометцентр, ночью и утром ожидается туман, видимость 500-1000м. МЧС по РБ просит жителей Башкирии

В понедельник 11 мая днем ожидаются кратковременные дожди, грозы — по югу республики. Температура воздуха ночью опустится до +3…+8°, днем — +18…+23°.

Во вторник, 12 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью — +6…+11°, днем +16…21°.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода
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