В МЧС по Башкирии ожидают ухудшение погодных условий

Скорость ветра, по данным МЧС, составит от 17 до 22 метров в секунду, днем средняя скорость будет от 9 до 14 метров в секунду, ночью – от 0 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9,+14°, местами +3,+8°, днем 24-29°.