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Posted 8 мая 2020, 11:15

Published 8 мая 2020, 11:15

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

В МЧС по Башкирии ожидают ухудшение погодных условий

В МЧС по Башкирии ожидают ухудшение погодных условий

8 мая 2020, 11:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве опасаются грозы и сильного дождя.

Со ссылкой на Башгидромет сообщается, что с 20:00 8 мая до 20:00 9 мая в регионе ожидается резкое усиление ветра, переменная облачность, дождь и гроза.

Скорость ветра, по данным МЧС, составит от 17 до 22 метров в секунду, днем средняя скорость будет от 9 до 14 метров в секунду, ночью – от 0 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9,+14°, местами +3,+8°, днем 24-29°.

На автодорогах обещают хорошую видимость, но из-за ухудшения погоды спасатели просят соблюдать осторожность. В городе, к примеру, рекомендовано во время усиления ветра не идти рядом с щитами и деревьями.

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