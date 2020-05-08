В МЧС по Башкирии ожидают ухудшение погодных условий

Posted 8 мая 2020, 11:15
Published 8 мая 2020, 11:15
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
Со ссылкой на Башгидромет сообщается, что с 20:00 8 мая до 20:00 9 мая в регионе ожидается резкое усиление ветра, переменная облачность, дождь и гроза.
Скорость ветра, по данным МЧС, составит от 17 до 22 метров в секунду, днем средняя скорость будет от 9 до 14 метров в секунду, ночью – от 0 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9,+14°, местами +3,+8°, днем 24-29°.
На автодорогах обещают хорошую видимость, но из-за ухудшения погоды спасатели просят соблюдать осторожность. В городе, к примеру, рекомендовано во время усиления ветра не идти рядом с щитами и деревьями.