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Posted 8 мая 2020, 13:22

Published 8 мая 2020, 13:22

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

В Башкирии в утопленном автомобиле обнаружили тела двоих мужчин

8 мая 2020, 13:22
О трагическом происшествии сообщили в республиканской госавтоинспекции.

По данным ГИБДД по РБ, автомобиль обнаружили в Туймазинском районе сегодня, 8 мая, после полудня. Машина была около деревни Райманово в реке Усень.

Местные жители нашли его в перевернутом состоянии. На месте водителя находился 32-летний мужчина, нашли также и 31-летнего пассажира. Оба были мертвы.

В настоящий момент устанавливается причина произошедшего. В госкомитете по ЧС считают, что автомобиль вылетел в реку из-за потери управления.

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