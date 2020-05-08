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Posted 8 мая 2020, 10:33

Published 8 мая 2020, 10:33

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

В Башкирии нашли тело погибшего месяц назад рыбака

8 мая 2020, 10:33
Все это время пропавшего искали спасатели.

В госкомитете по ЧС сообщили, что спустя месяц поисков было найдено тело 51-летнего рыбака.Мужчина отправился на рыбалку 10 апреля и не вернулся.

Со слов сына, рыбак пошел рыбачить на реку Зилим около деревни Карташевка. Во время поисков на реке спасатели нашли перевернутую резиновую лодку, термос и рюкзак, которые принадлежали мужчине.

Чуть позже во время поисков по береговой линии было найдено тело утонувшего.

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