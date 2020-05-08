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Posted 8 мая 2020, 19:21

Published 8 мая 2020, 19:21

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

Романов прокомментировал переход в «Монреаль»

8 мая 2020, 19:21
Российский защитник Александр Романов поделился эмоциями от переезда в НХЛ.

Об этом сообщает «Советский спорт».

Ранее стало известно, что 20-летний хоккеист подписал трехлетний контракт с «Монреалем».

«Я подписал контракт с «Монреалем» в этот четверг. Над решением долго не думал. У меня есть мечта играть в НХЛ. И я только рад уехать в Северную Америку, продолжить свою карьеру там. Хочу развиваться. И мне не важно, какой я сейчас, как провел последний сезон, стал ли ведущим защитником КХЛ. Я иду за своей мечтой.

Мне в «Монреале» никто не обещал золотых гор. Никто не гарантировал игру в первой команде. Я еду туда доказывать, что могу выступать в основе, играть в НХЛ. И меня хотят видеть в «Канадиенс». Нужно много работать, чтобы чего-то добиться. Просто так ничего не дадут», – сказал Романов пресс-службе НХЛ.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт#Новости
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