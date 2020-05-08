Романов прокомментировал переход в «Монреаль»

Posted 8 мая 2020, 19:21
Published 8 мая 2020, 19:21
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
Ранее стало известно, что 20-летний хоккеист подписал трехлетний контракт с «Монреалем».
«Я подписал контракт с «Монреалем» в этот четверг. Над решением долго не думал. У меня есть мечта играть в НХЛ. И я только рад уехать в Северную Америку, продолжить свою карьеру там. Хочу развиваться. И мне не важно, какой я сейчас, как провел последний сезон, стал ли ведущим защитником КХЛ. Я иду за своей мечтой.
Мне в «Монреале» никто не обещал золотых гор. Никто не гарантировал игру в первой команде. Я еду туда доказывать, что могу выступать в основе, играть в НХЛ. И меня хотят видеть в «Канадиенс». Нужно много работать, чтобы чего-то добиться. Просто так ничего не дадут», – сказал Романов пресс-службе НХЛ.