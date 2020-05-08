На пересдачу: какие проблемы дистанционного обучения в Башкирии не удалось решить

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ министр образования РБ Айбулат Хажин, в начале мая количество детей, охваченных онлайн-обучением в регионе, увеличилось до 409 тысяч человек (это около 86% всех школьников Башкирии). Ведомство продолжает отчитываться о расширении охвата и, в частности, вручении гаджетов тем, кто в них нуждается. Где-то между строк остается непрописанной мысль о том, что эти устройства большинству малоимущих и многодетных семей были необходимы и раньше — все для того же выполнения домашних заданий, но это было в прошлой жизни. Так или иначе проблема необеспеченности техникой — это вершинка айсберга. Так, в условиях всеобщей домашней изоляции — которую, впрочем, в Башкирии без особых последствий нарушают — оказалось, что сети в регионе не выдерживают такой нагрузки — даже в Уфе. Дошло вплоть до того, что власти Башкирии обратились к жителям республики с просьбой снизить потребление интернета во время школьных уроков. Удаленно работать родителям счастливых учеников, видимо, нужно с помощью голубиной почты и телефонограмм.