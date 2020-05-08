Концерт онлайн: башкирские нефтяники поздравят своих ветеранов в оригинальной форме

22 июня 1941 года, сразу после страшной новости о нападении Германии на СССР, нефтедобытчики Ишимбая приняли резолюцию, которую сегодня можно с полным правом назвать клятвой башкирских нефтяников: «Мы знаем, что значит нефть на войне. Пусть мы далеки от боевых фронтов, но мы являемся той же самой действующей армией и дадим нефти стране столько, сколько ей потребуется. Все силы — на выполнение и перевыполнение плана! Каждая тонна нефти — это наш залп по Гитлеру!». Когда на фронт ушли мужчины, их места на производстве заняли женщины, подростки и пожилые нефтяники.