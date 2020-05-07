В Москве продлили масштабную дезинфекцию подъездов

Заммера добавил, что в случае нарушения правил дезинфекции, к работнику применяются соответствующие меры наказания, вплоть до увольнения. Также коммунальные службы проводят мониторинг на всех сообщений от жителей в интернете. О фактах нарушения можно сообщать в Мосжилинспекцию. Ведомство ежедневно проводит проверку дезинфекции более шести тысяч многоквартирных домов.