В Москве продлили масштабную дезинфекцию подъездов

Как сообщает газета “Известия”, масштабная дезинфекция в Москве началась в конце марта. Бирюков подчеркнул, что для обработки используются безопасные составы.
Заммера добавил, что в случае нарушения правил дезинфекции, к работнику применяются соответствующие меры наказания, вплоть до увольнения. Также коммунальные службы проводят мониторинг на всех сообщений от жителей в интернете. О фактах нарушения можно сообщать в Мосжилинспекцию. Ведомство ежедневно проводит проверку дезинфекции более шести тысяч многоквартирных домов.
Заместитель мэра подчеркнул, что все жалобы на нарушения будут переданы управляющим компаниям для их устранения.