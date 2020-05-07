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В Москве продлили масштабную дезинфекцию подъездов

7 мая 2020, 11:52
Фото: commons.wikimedia.org
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о продлении дезинфекции подъездов в городе. Работы будут проводиться еще месяц.

Как сообщает газета “Известия”, масштабная дезинфекция в Москве началась в конце марта. Бирюков подчеркнул, что для обработки используются безопасные составы.

Заммера добавил, что в случае нарушения правил дезинфекции, к работнику применяются соответствующие меры наказания, вплоть до увольнения. Также коммунальные службы проводят мониторинг на всех сообщений от жителей в интернете. О фактах нарушения можно сообщать в Мосжилинспекцию. Ведомство ежедневно проводит проверку дезинфекции более шести тысяч многоквартирных домов.

Заместитель мэра подчеркнул, что все жалобы на нарушения будут переданы управляющим компаниям для их устранения.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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