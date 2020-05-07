В Башкирии рассказали, что происходит в больнице с крупным очагом коронавируса сейчас

– У нас нет механизма государственного страхования в случае заражения, нет ясности с доплатами за работу с COVID-19 – кто получит и в каком размере, не подтвержден класс вредности в госпитале. Сказывается и оптимизация служб, например, лаборатории: многие из работающих или возрастные сотрудники, или женщины с маленькими детьми, - отмечает Ольга Крутова, председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Белебеевской ЦРБ. – Их страхи понять можно. Со своей стороны мы стараемся помочь коллегам.