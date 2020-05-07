В Башкирии мужчина, перенесший коронавирус, рассказал о течении болезни

По словам Павла, он поступил 6 апреля в РКБ имени Куватова на плановую операцию по удалению щитовидной железы, когда в медучреждении объявили карантин. На следующий день, отметил он, врачи взяли тест на коронавирус, который оказался отрицательным, а спустя некоторое время показал положительный результат, было найдено также и воспаление легких.