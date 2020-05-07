«Помощи нам ждать неоткуда»: как жители Башкирии переживают период безработицы

Я от государства ничего не жду – это во-первых. Во-вторых, я не сижу на месте, я сам ищу выходы, способы заработка и развития. Просить ничего не собираюсь. Я поставил себе цель открыть SMM-агентство за 6 месяцев. Условно собрать команду из любой точки мира и каждый, сидя дома, выполняя свои задачи, сможет достойно зарабатывать и обеспечивать свою семью. Я не хочу зависеть от государства, от инвесторов, от пандемии, хочу сделать так, чтобы, моя жизнь зависела только от меня, — делится молодой человек.