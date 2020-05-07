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Posted 7 мая 2020, 08:33

Published 7 мая 2020, 08:33

Modified 17 октября 2022, 20:37

Updated 17 октября 2022, 20:37

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает быстро расти — подробности

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает быстро расти — подробности

7 мая 2020, 08:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
О том, как проходит пандемия коронавируса в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заседании оперативного штаба республики.

К полудню 7 мая зарегистрировано 1243 заболевших коронавирусом (+83 за прошедшие сутки). Из них госпитализирован 391 человек, на ИВЛ — 16, на амбулаторном — 477. Выписан 361 пациент (+70 за прошедшие сутки). Количество летальных исходов, по словам чиновника, остается неизменным — 14 человек.

— Кроме того, 341 человек с признаками ОРВИ находятся на лечении в стационарах. В обсерваторах — 230 человек, из них 36 детей. На самоизоляции находится более 15 тысяч, — отметил Максим Забелин.

Также министр подчеркнул, что в республике уже сделано 102,7 тыс. тестов на коронавирус (+5 тыс. за минувшие сутки), при этом обследовано 95738 граждан республики — это около 2% населения региона.

— В настоящее время занятость коек составляет 39-45% в зависимости от динамики, так как у нас находятся на лечении пациенты с внебольничной пневмонией — их 398, — добавил Максим Забелин.

Напомним, за сутки в России был выявлен 11 231 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. Всего по стране за весь период пандемии зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах.

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