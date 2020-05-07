Как распознать Fake News

В погоне за «кликбейтом», читателей провоцируют кликнуть на ту или иную новость. Но многие СМИ мошенничают с «одежкой» новости. Ведь именно заголовок читатель видит первым, и от эффекта, произведенного на сознание пользователя, зависит статистика посещаемости ресурса или просмотров отдельной статьи. Здесь пригодится банальная логика. Заголовкам «Коронавирус может передаваться по водопроводу» или «COVID-19 умирает от колокольного звона» не стоит доверять.
Фотооформление — еще одна одежка новости, которая может привлечь внимание в независимости от смысла написанного. Различного рода мемы из соцсетей, фотоколажи должны сразу насторожить читателя. Кроме того оригинальность фото достаточно просто проверить в поисковике, а украденные у других СМИ фотокадры, относящиеся к совершенно постороннему поводу, не могут добавить доверия к новости. Например, новость с коллажем об отпускаемой метрами в эпоху коронавируса туалетной бумаге должна вызывать улыбку, а не желание бежать в магазин за предметом первой необходимости.
Третий шаг по разоблачению любого фейка — это изучение источника подозрительной новости. Можно ли его проверить? Указан ли он вообще? Если он вызывает сомнения, то стоит двинуться в направлении первоисточника, на который в каждой серьезной новости должна быть ссылка. Любую сенсационную новость полезно проверить в авторитетных новостных изданиях. Наконец, если источник вроде бы указан, но такая страница не существует, то это явный признак фейка.
Один из любимых коньков создателей fake news — масштабность и преувеличение происходящего до абсурда. Это различные апокалипсические сценарии, информация о глобальных катастрофах и различные пугающие предсказания. Например, «COVID-19 поможет инопланетянам колонизировать землян». Но, например, новость о том, что коронавирусом переболеет две трети населения планеты не может являться фейковой, поскольку об этом многократно сообщали официальные СМИ.
К сенсационным сообщениям на злобу дня стоит относится особенно настороженно. Это еще одна традиционная уловка создателей fake news. Во время осенних волнений в Москве осень прошлого года некоторые издания по нескольку раз в день «арестовывали» оппозиционных политиков. Сейчас вновь активизировались «разработчики» препаратов и медикаментов, обещающих вечную жизнь или исцеление от всего. Однако в эпоху коронавируса практически любое упоминание о лекарстве от COVID-19 вызывает интерес и при корректной подаче информации не может являться фейком. Вместе с тем заявления об исцелении при помощи имбиря и лимона — это новость не просто фальшивая и глупая, но еще и опасная для здоровья.
Fake news также легко тасуют вполне реальные цифры, но передергивают их для шокирующего сообщения. Новость с заявлением о том, что 33% россиян не боятся заразиться коронавирусом, некорректна хотя бы потому, что для таких громких заявлений необходим всероссийский референдум. Более того, учитывая клиническую картину COVID-19, здесь необходимо уточнять возраст респондентов и точную формулировку. Ведь переболеть в легкой форме или даже бессимптомно совсем не то же самое, что пролежать в реанимации под ИВЛ.
Проанализируй, имеется ли в новости сильная эмоциональная составляющая? Может её специально включили, чтобы тебя «зацепить»? Это особенно касается денег, здоровья членов вашей семьи, детей или домашних животных. Манипулятивные технологии стали настолько популярными, что ими иногда даже бессознательно не гнушаются представители СМИ. Новости, вызывающие у читателя панический страх, дикий гнев, слезливое сострадание или неудержимую радость также должны настораживать.
Если новость содержит явный призыв к распространению - «разошли», «сделай репост», «поделись со всеми, завтра может быть уже поздно», «расскажи тем, кого ты действительно любишь», то это на 99% разновидность фейка, распространяемого через личную переписку, соцсети и мессенджеры.
Примечательно, что дабы сбить тебя с толку, создатели fake news могут строить новость на основе так называемой «достоверной мелочи». Что-то очень правдоподобное, создающее иллюзию будто речь идет о реальных фактах. Например, не круглое (а, значит, будто бы точное!) число чего-либо, отсылки к разного рода анонимным экспертам и «исследованиям английских ученых».