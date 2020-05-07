Как распознать Fake News

К сенсационным сообщениям на злобу дня стоит относится особенно настороженно. Это еще одна традиционная уловка создателей fake news. Во время осенних волнений в Москве осень прошлого года некоторые издания по нескольку раз в день «арестовывали» оппозиционных политиков. Сейчас вновь активизировались «разработчики» препаратов и медикаментов, обещающих вечную жизнь или исцеление от всего. Однако в эпоху коронавируса практически любое упоминание о лекарстве от COVID-19 вызывает интерес и при корректной подаче информации не может являться фейком. Вместе с тем заявления об исцелении при помощи имбиря и лимона — это новость не просто фальшивая и глупая, но еще и опасная для здоровья.