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Жителя Башкирии избили в его же собственной квартире

6 мая 2020, 07:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
В МВД по Башкирии сообщили подробности нападения на местного жителя.

По информации ведомства, преступление произошло в Учалинском районе. 36-летний мужчина сообщил, что на него напали двое мужчин в его же собственной квартире. Уходя, налетчики отобрали у пострадавшего телефон и 500 рублей.

В МВД установили, что в ночь происшествия потерпевший не мог заснуть из-за шума в соседней квартире. Он зашел к соседям и попросил быть потише, на что подвыпивший хозяин счел это наглостью и вместе со своим товарищем избил незваного гостя.

В настоящий момент по факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело. Подозревыемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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