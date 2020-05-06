mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе в подвале дома обнаружили тело местного бизнесмена

6 мая 2020, 08:23
Фото: Вести-Башкортостан
Погибшего обнаружили в Сипайлово на этой неделе.

Тело уфимского бизнесмена было найдено в подвале одного из многоквартирных домой. 46-летний погибший был руководителем одной из компаний.

По информации «ГТРК-Башкортостан», в подвальном помещении находился один из офисов его компании. Причина смерти пока что не установлена, на лице были обнаружены ссадины и гематома.

В настоящий момент поисками причины смерти занимаются судмедэксперты, выясняются обстоятельства случившегося. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах в ГТРК сообщили, что не исключается несчастный случай.

Материалы по теме
В Башкирии нашли мертвую пару: тело женщины было в холодильникеВ Башкирии нашли тело погибшей странным образом 26-летней девушкиНа Алтае нашли тела пропавших в январе молодых людей
#Новости#Заказное убийство#Убийство по неосторожности#Массовое убийство#Убийство#Алия Фатхиева#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44