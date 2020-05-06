В Пермском крае ветерану ВОВ отказали в ежегодной выплате

Речь идет о ежегодных выплатах в размере 10 тысяч рублей. Пострадавший ветеран ВОВ должен был получать их уже третий год подряд. В 1951 году он принимал участие в ликвидации формирований противника в Белоруссии. Однако чиновники сочли, что это не дает ему право на получение выплат, так как непосредственного отношения к событиям ВОВ он не имел.