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В Пермском крае ветерану ВОВ отказали в ежегодной выплате

6 мая 2020, 13:32
Фото: ru.wikipedia.org
Чиновники Ординского района Пермского края отказали в ежегодной выплате ветерану ВОВ.

Позднее права пострадавшего на получение средств были восстановлены через суд, сообщает properm.ru 6 мая.

Речь идет о ежегодных выплатах в размере 10 тысяч рублей. Пострадавший ветеран ВОВ должен был получать их уже третий год подряд. В 1951 году он принимал участие в ликвидации формирований противника в Белоруссии. Однако чиновники сочли, что это не дает ему право на получение выплат, так как непосредственного отношения к событиям ВОВ он не имел.

После искового заявления от имени прокуратуры права ветерана на получение выплат были восстановлены.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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