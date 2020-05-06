В Башкирии медицинские организации получили 33 компьютерных кардиографа

Специалисты пояснили, что все кардиографы подключены к Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС) для передачи электрокардиограмм в цифровом формате в электронные медицинские карты пациентов. В этой системе реализована система учета, маршрутизации и мониторинга оказания медпомощи таким пациентам. Автоматическая интерпретация цифровых ЭКГ позволяет существенно повысить оперативность и точность диагностирования, работать на опережение для исключения обострений или осложнений заболевания.