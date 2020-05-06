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В Башкирии медицинские организации получили 33 компьютерных кардиографа

6 мая 2020, 12:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi
По решению Минздрава республики все эти цифровые компьютерные кардиографы были направлены в ковид-госпитали.

Семь медицинских организаций республики получили кардиографы в рамках реализации региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».

В ковид-госпиталях это оборудование будет использоваться для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и организации оказания помощи пациентам с острым коронарным синдромом.

Специалисты пояснили, что все кардиографы подключены к Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС) для передачи электрокардиограмм в цифровом формате в электронные медицинские карты пациентов. В этой системе реализована система учета, маршрутизации и мониторинга оказания медпомощи таким пациентам. Автоматическая интерпретация цифровых ЭКГ позволяет существенно повысить оперативность и точность диагностирования, работать на опережение для исключения обострений или осложнений заболевания.

На базе Республиканского кардиологического центра функционирует региональный логистический центр диагностирования и наблюдения за больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, который занимается мониторингом маршрутизации экстренных пациентов и расшифровка ЭКГ, дистанционно полученных от медорганизаций республики, а также проведение консилиумов с лечащими врачами.

#Новости#Медицина#Здравоохранение#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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