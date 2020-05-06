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В Башкирии будет принят закон, который защитит сказки и песни

6 мая 2020, 06:15
Фото: Курултай Башкирии
Депутаты Курултая Башкирии уже поддержали проект, которые защищает объекты культурного нематериального наследия.

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев пояснил, что речь идет о народном фольклоре, сказаниях, праздниках и обычаях, формах танцевального, инструментального, вокального искусства, предметов быта.

По словам Толкачева, закон будет регулировать все явления нематериальной культуры многонациональной республики. Проект поможет сохранить этот пласт, историю предков и передать ее следующему поколению.

Планируется, что будет создан специальный реестр объектов нематериального культурного наследия. При формировании реестра будет учитываться художественная и историческая ценность объектов, их самобытность и угроза исчезновения. Объект должен быть старше 20 лет, решение о его внесении будет вынесено специальной комиссией.

Разработка и принятие законопроекта актуальны в преддверии Года народного искусства и нематериального культурного наследия, который будет в 2022 году.

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#Новости#Законы / Законопроекты#Закон#Алия Фатхиева#Общество
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