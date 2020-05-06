В Башкирии будет принят закон, который защитит сказки и песни

Планируется, что будет создан специальный реестр объектов нематериального культурного наследия. При формировании реестра будет учитываться художественная и историческая ценность объектов, их самобытность и угроза исчезновения. Объект должен быть старше 20 лет, решение о его внесении будет вынесено специальной комиссией.