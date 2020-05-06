В Башкирии 32-летнего погибшего мужчину нашли привязанным к лодке

Posted 6 мая 2020, 09:26
Published 6 мая 2020, 09:26
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
32-летний житель Башкирии был обнаружен погибшим в Белорецком районе. Несчастный случай произшел, по информации Госкомитета по ЧС 1 мая.
Лодку, в которой находился парень, унесло течением, а после она перевернулась. По информации «КП-Уфа», Ялил в момент смерти был привязан к лодке страховочной веревкой.
Погибшего искали в течение нескольких дней, и в конечном итоге обнаружили в нескольких километрах от деревни Реветь.
Молодого парня похоронили в минувший понедельник на новом кладбище в Сибае.