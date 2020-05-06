mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 2020, 09:26

Published 6 мая 2020, 09:26

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

В Башкирии 32-летнего погибшего мужчину нашли привязанным к лодке

6 мая 2020, 09:26
Ялил К. погиб во время ежегодного сплава по Малому Инзеру в Белорецком районе.

32-летний житель Башкирии был обнаружен погибшим в Белорецком районе. Несчастный случай произшел, по информации Госкомитета по ЧС 1 мая.

Лодку, в которой находился парень, унесло течением, а после она перевернулась. По информации «КП-Уфа», Ялил в момент смерти был привязан к лодке страховочной веревкой.

Погибшего искали в течение нескольких дней, и в конечном итоге обнаружили в нескольких километрах от деревни Реветь.

Молодого парня похоронили в минувший понедельник на новом кладбище в Сибае.

#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#В ДТП погиб человек
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика