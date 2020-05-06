«Россети» выплатят дивиденды на сумму около 23 млрд рублей

По словам Ливинского, в мае минувшего года сумма дивидендов почти в четыре раза превысила этот показатель за все время существования корпорации. Руководство «Россетей» продолжит работать над увеличением дохода для акционеров. Топ-менеджеры группы компаний продолжат курс на максимальную эффективность решения задач и достижения целей, стоящих перед корпорацией.