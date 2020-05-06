Портфельное предприятие "РОСНАНО" помогло больницам Таганрога

Гендиректор ООО «Башни ВРС» Петр Спиридонов заявил, что это не последняя благотворительная помощь. Компания находится в постоянном контакте с администрацией Таганрога, советуясь по поводу поддержки местных медучреждений. Пандемия является общим вызовом, и, только объединив усилия, можно справиться с этой проблемой, сказал Спиридонов.