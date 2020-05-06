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Пилот потерпевшего крушение SSJ назвал свою версию трагедии

6 мая 2020, 12:56
Фото: pixabay.com
Пилот самолета SSJ, потерпевшего крушение год назад, Денис Евдокимов считает, что причиной происшествия стало несоответствие судна нормам летной годности. Жесткая посадка лайнера унесла жизни 41 человека.

По мнению Евдокимова, производитель обязан был доработать эту модель самолета. Тогда их безопасность была бы гораздо выше, сообщает infox.ru.

Пилот отметил, что соответствие лайнера установленным нормам позволило бы не допустить его повторного отделения от поверхности земли из-за проблем с шасси. Испытания посадки с массой больше максимальной посадочной компания-производитель не проводила, указав при этом, что приземление с максимальной взлетной массой возможно.

Евдокимов также рассказал, что попавшая в самолет молния привела к отказу системы управления. Однако дистанционное управление осуществляется на электричестве, а механической связи нет. К сожалению, следствие на данный факт внимания не обратило, добавил пилот.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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