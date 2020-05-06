Пилот потерпевшего крушение SSJ назвал свою версию трагедии

Пилот отметил, что соответствие лайнера установленным нормам позволило бы не допустить его повторного отделения от поверхности земли из-за проблем с шасси. Испытания посадки с массой больше максимальной посадочной компания-производитель не проводила, указав при этом, что приземление с максимальной взлетной массой возможно.