Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

По данным министерства, всего в больнице лечатся от COVID-19 440 человек. В удовлетворительном состоянии находятся 292 человека, в состоянии средней тяжести – 192 человек. Есть и пациенты в тяжелом состоянии. В ведомстве сообщили, что таких сейчас 34 человека, причем 18 из них находятся на ИВЛ. Есть также, по информации минздрава, и 417 человек, у которых заболевание проходит в легкой форме.