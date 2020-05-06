Глава Башкирии трогательно поздравил 103-летнего ветерана

«Был на волосок от смерти в Польше, когда под пулями фашистов в ледяной воде Одера возводил переправу для танков. Много наших бойцов полегло тогда, но техника прошла. А когда, наконец, взяли Берлин, Низамутдин Бадретдинович, залечив ранения, долго работал в колхозе. Вырастил и воспитал пятерых детей. Последние 20 лет был имамом в родной деревне».