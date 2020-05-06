mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Башкирское молоко и сгущенку планируют продавать в Азии и арабских странах

6 мая 2020, 05:23
Фото: Pixabay
Накануне в правительстве республики состоялся очередной инвестчас.

Руководство Карламанского молочно-консервного комбината планирует расширить обороты – об этом на инвестиционном часе в правительстве республике сообщил гендиректор предприятия Александр Кулимбетов. Речь идет, по его словам, об установлении линии стерилизации, запуске новых жестяных банок, создании молочной фермы на 1200 коров.

Согласно планам, благодаря новым введенным мерам переработка сырья должна достигнуть до 150 тонн в сутки. Молочную продукцию планируют продавать арабским странам и странам Азии.

Глава Башкирии проект поддержал и добавил, что сделать его необходимо приоритетным.

Справка

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Карламанский сахаро-молочноконсервный комбинат» зарегистрирован в Кармаскалинском районе Башкирии. Уставной капитал компании – 65 млн рублей.

Материалы по теме
ТПП РБ: Иран будет выращивать в Башкирии мясо на экспорт, а Башкирия в Иране – фруктыВласти Башкирии отчитались о крупном увеличении доли экспорта АПКВ Башкирии планируют увеличить объем несырьевого экспорта до 2,5 миллиардов долларов
#Новости#Роман Фаткуллин#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44