В Башкирии с множественными ранениями в больницу доставили 31-летнего парня

Posted 4 мая 2020, 07:56
Published 4 мая 2020, 07:56
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
По информации ведомства, все произошло во время посиделки на берегу реки Чермасан, когда трое друзей собрались выпить на природе.
В МВД сообщили, что во время посиделок между парнями произошла ссора, в результате которой 35-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил им в своего 31-летнего оппонента.
Пострадавшего доставили в больницу с ранениями грудной клетки, поясницы и бедра. Подозреваемого чуть позже задержали, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.