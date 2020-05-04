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Posted 4 мая 2020, 07:56

Published 4 мая 2020, 07:56

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

В Башкирии с множественными ранениями в больницу доставили 31-летнего парня

В Башкирии с множественными ранениями в больницу доставили 31-летнего парня

4 мая 2020, 07:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МВД по Башкирии сообщили подробности вооруженного нападения.

По информации ведомства, все произошло во время посиделки на берегу реки Чермасан, когда трое друзей собрались выпить на природе.

В МВД сообщили, что во время посиделок между парнями произошла ссора, в результате которой 35-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил им в своего 31-летнего оппонента.

Пострадавшего доставили в больницу с ранениями грудной клетки, поясницы и бедра. Подозреваемого чуть позже задержали, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Нападение#Вооруженное нападение
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