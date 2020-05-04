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В Башкирии рассказали, как в этом году пройдет празднование 9 мая

4 мая 2020, 08:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подробности того, как будет проходить праздник из-за коронавируса, сообщил Радий Хабиров.

Руководитель региона сообщил на оперативном совещании, что в этом году совсем от празднования Дня Победы не отказываются, но оно все-таки пройдет в другом формате.

По его словам, главы муниципалитетов должны возложить венки славы и цветы к памятникам и обелискам, но при этом процесс возложения не должен носить массовый характер.

Что касается акции «Бессмертный полк», то она пройдет в этом году в режиме онлайн портале. Руководитель региона попросил всех глав администрации присоединиться и организовать минуту молчания, которая пройдет по всей России.

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#Новости#9 Мая#Алия Фатхиева#Общество
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