В Башкирии рассказали, как в этом году пройдет празднование 9 мая

Руководитель региона сообщил на оперативном совещании, что в этом году совсем от празднования Дня Победы не отказываются, но оно все-таки пройдет в другом формате.
По его словам, главы муниципалитетов должны возложить венки славы и цветы к памятникам и обелискам, но при этом процесс возложения не должен носить массовый характер.
Что касается акции «Бессмертный полк», то она пройдет в этом году в режиме онлайн портале. Руководитель региона попросил всех глав администрации присоединиться и организовать минуту молчания, которая пройдет по всей России.