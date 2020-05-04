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Posted 4 мая 2020, 08:29

Published 4 мая 2020, 08:29

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

Известны тесты контактов главы исполкома «ЕР» в Башкирии, заразившегося коронавирусом

4 мая 2020, 08:29
Стали известны первые результаты анализов, взятых у людей, с которыми общался в последние две недели Рустем Ахмадинуров.

Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рассказал о результатах тестирования на коронавирус, которое было проведено для всех контактных лиц, с которыми общался глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, попавший накануне в инфекционную больницу с коронавирусом.

- Рустем Маратович очень искренне и активно работал, много участвовал в благотворительных акциях, и вот не смог уберечься, - пояснил Радий Хабиров. - Он много общался с людьми в последнее время, так что у него много оказалось контактов.

По словам главы региона, у всех контактов Рустема Ахмадинурова были взяты анализы на коронавирус. Пока среди них не выявлены случаи заражения коронавирусом. Но медицинские исследования еще продолжаются.

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#Общество#Новости#Вирус
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