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Глава Башкирии рассказал о страхе перед ростом смертности от онкозаболеваний

4 мая 2020, 10:39
Фото: Артур Салимов / МедиаКорСеть
Радий Хабиров заявил, что боится упустить рост других заболеваний.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании выразил обеспокоенность возможным ростом онкологических заболеваний в Башкирии. По его словам, страх обусловлен тем, что сейчас все внимание направлено на борьбу с коронавирусом, а профилактика других болезней не проводится.

«Министерство здравоохранения начинает очень сильно бить тревогу из-за этого. Все силы направлены на борьбу с коронавирусом, мы боимся упустить рост других заболеваний. В частности, из-за того, что мы прекратили диспансеризацию и люди начали бояться ходить в больницы, мы можем отфиксировать рост количества онкологических заболеваний», – проинформировал глава.

Руководитель дал поручением представителям минздрава собрать самых авторитетных врачей и принять решение по поводу того, как предотвратить рост онкологии в республике.

Напомним, что ранее он рапортовал, что в Башкирии снизилась на 6% смертность. По словам Хабирова, на 12,7% снизилась смертность от внешних причин, что является лучшим показателем в ПФО.

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#Новости#Карантин#Алия Фатхиева#Общество
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