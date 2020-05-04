Глава Башкирии рассказал о страхе перед ростом смертности от онкозаболеваний

«Министерство здравоохранения начинает очень сильно бить тревогу из-за этого. Все силы направлены на борьбу с коронавирусом, мы боимся упустить рост других заболеваний. В частности, из-за того, что мы прекратили диспансеризацию и люди начали бояться ходить в больницы, мы можем отфиксировать рост количества онкологических заболеваний», – проинформировал глава.