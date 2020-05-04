ФСС Амурской области выплатило беременным и молодым мамам более 300 млн

По словам сотрудников ФСС, беременной женщине выгоднее оформлять пособие с заменой лет. Это необходимо сделать до получения средств, так как позднее эта сумма уже будет недоступна для перерасчета. Специалисты, рассчитывающие пособие по материнству и детству, принимают во внимание заработок за два предыдущих календарных года. Если на расчетный период пришелся отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком, то работник может написать заявление, чтобы произвести замену календарных лет расчетного периода. Тогда размер пособия окажется больше.