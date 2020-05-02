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Posted 2 мая 2020, 09:53

Published 2 мая 2020, 09:53

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Мобильный оператор обеспечил медиков бесплатной связью на время пандемии

2 мая 2020, 09:53
Специально для врачей и медперсонала, привлеченного к лечению инфицированных COVID-19 в России, МТС создали тариф, который включает в себя шестьсот минут на звонки, шестьсот SMS, безлимитные звонки на номера МТС и десять гигабайт мобильного интернета в месяц.

На протяжении трех месяцев со дня подключения его не придется оплачивать. По истечении этого срока тариф останется льготным и будет обходиться абоненту в две сотни рублей в месяц. Об этом сообщает издание newsnn.ru.

Первыми субъектами РФ с бесплатной для указанных лиц связью стали Москва и Республика Татарстан. Свыше пяти тысяч работников инфекционных больниц получают инструкции по подключению с тридцатого апреля. Программа будет действовать и в других российских регионах. МТС ориентируются на данные оперативного штаба, который сообщает о наиболее пострадавших от коронавируса регионах и больницах, которые больше всего загружены.

Отмечается, что для подключения тарифа нужно быть абонентом МТС, следовать инструкциям в сообщении, которое пришлет оператор, а также ввести USSD-команду.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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