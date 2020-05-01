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Posted 1 мая 2020, 06:52

Published 1 мая 2020, 06:52

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии из-за паводка перекрыт целый район

1 мая 2020, 06:52
В Белорецком районе ограничено движение всех видом транспорта.

О том, что в район пришла «большая вода», сообщил глава башкирской госавтоинспекции Динар Гильмутдинов. Он заявил, что в связи с этим ограничено движение всех видом транспорта с 30 апреля до 1 мая.

Ограничение действует, по информации Гильмутдинова, на участке 0 по 4 километр автодороги Инзер-Нукатово-Аисово. Водителей попросили быть начеку и в случае экстренных ситуация обращаться к инспекторам ДПС.

Также Гильмутдинов оставил несколько телефонов: 235-84-02, 233-27-31.

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