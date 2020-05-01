В Башкирии назначили главу минзема и 26-летнюю, самую молодую главу госкомитета

Теперь в Башкирии минзеимущество возглавит 44-летняя Наталья Полянская, указ о ее назначении на должность уже подписан главой Башкирии Радием Хабировым. Ранее Полянская занимала должность исполняющей обязанности главы ведомства после ухода предыдущего руководителя – Гульшат Арслановой.