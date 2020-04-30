Сбербанк реализовал «умную» сельхозтехнику в Ростовской области

Следует подчеркнуть, что Cognitive Agro Pilot стала первой в мире системой, способной «видеть» и «понимать» ситуацию в процессе движения. При помощи только одной видеокамеры она проводит анализ изображения, строит оптимальную траекторию, по которой будет передвигаться техника, и отсылает команды для исполнения маневров. Эти технические способности отличают Cognitive Agro Pilot от зарубежных систем, которые чаще всего работают за счет большого числа сканеров и камер.