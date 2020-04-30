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Posted 30 апреля 2020, 10:00

Published 30 апреля 2020, 10:00

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Наиболее громкие арбитражные дела Башкирии, которые обсуждались в апреле

30 апреля 2020, 10:00
О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.

Предлагаем вниманию читателей перечень наиболее резонансных арбитражных дел, которые касаются Башкирии и были рассмотрены в апреле. Напомним, что с середины марта в связи с угрозой заражения коронавируса суды перешли на особый режим работы. По этой причине число обсуждаемых арбитражных процессов существенно уменьшилось. И тем не менее такие дела в апреле также были.

1. ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» подал в Арбитражный суд иск о взыскании 54,8 млн рублей убытка с главы департамента инфраструктурного развития правительства Башкирии Владислава Туманина, который ранее руководил данным учреждением. Таким образом ГУП, кредиторы которого не оставляют попыток признать предприятие несостоятельным, пытается поправить финансовое положение.

2. Управление транспорта и связи администрации Уфы подало в Арбитражный суд РБ иск об аннулировании свидетельств на право перевозок пассажиров по нерегулируемым тарифам на все 12 маршрутов, которые выполняет ООО «Компания «Уфа-лайн».

3. В Башкирии снова начнут процедуру банкротства судоремонтного завода. Иск был ранее подан межрайонной инспекции налоговой службы.

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#Татьяна Майорова,#Экономика#Новости#Арбитражный суд
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