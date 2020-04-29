Врачам по всей стране направят миллион новых медицинских масок

«За весь период самоизоляции в рамках проекта «Наша забота» «Единой России» роздано почти 12 тысяч медицинских масок. Их получили порядка пяти тысяч волонтеров и медиков по всей республике. К помощи подключились местные предприниматели и мастерицы. Так, предприниматель из села Тюменяк Туймазинского района Ринат Шайдуллин передал 1600 масок для работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов сельского поселения, и волонтеров. В районах и городах местные швеи бесплатно передают волонтерам и жителям многоразовые маски, которые лично изготавливают в условиях самоизоляции. Например, в Абзелиловском районе пенсионерки-активистки общественного объединения «Агинейзар» запустили пошив средств индивидуальной защиты для местных врачей. Предприниматели из Уфы Анастасия Гиниатуллина и Алина Токарева также поддержали волонтеров и передали им многоразовые маски.