Распределение больных коронавирусом в районах и городах Башкирии: актуальные данные

В городе Туймазы (20 человек) за последние сутки новых заболевших не установлено. А вот в Нефтекамске (19) и в Стерлитамаке (18) заразились еще по три человека. В Кушнаренковском и Мишкинском районах – по 14 больных, в Октябрьском и в Кармаскалинском районе – по 12. В Благовещенском районе болезнь официально подтверждена у 11 человек, в Бирске – у 10.