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Posted 29 апреля 2020, 12:13

Published 29 апреля 2020, 12:13

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

“АвтоВАЗ” анонсировал новую Lada Granta

29 апреля 2020, 12:13
Отечественный “АвтоВАЗ” в ближайшие несколько лет планирует представить новое поколение легкового автомобиля Lada Granta.

Как сообщает газета “Известия” 29 апреля, в основе нового автомобиля будет платформа В0, которая также использовалась в Renault Logan и Lada Largus. Подчеркивается, что у новой модели будут меньшие размеры.

Автомобиль также будет оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем с мощностями 87,98 и 106 лошадиных сил. Также машина получит три вида коробки передач: “механику”, “автомат” и “робот”.

28 апреля в России стартовали продажи новой Lada Xray Cross Instinct.

#Ольга Земскова#Политика#Новости
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