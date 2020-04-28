В Башкирии женщина попала в реанимацию из-за своего сожителя

Posted 28 апреля 2020, 05:35
Published 28 апреля 2020, 05:35
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
В Учалинском районе задержали 53-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.
По предварительным данным, в селе Ахуново подозреваемый вместе с 46-летней сожительницей выпивали спиртные напитки. В какой-то момент женщина решила спрятать бутылку водки, что привело ее спутника жизни в ярость.
Житель Башкирии схватил нож и ударил им свою подругу в область печени. После чего он моментально раскаялся в содеянном и позвонил в экстренные службы. Пострадавшая в настоящий момент находится в реанимации.