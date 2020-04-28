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Posted 28 апреля 2020, 05:35

Published 28 апреля 2020, 05:35

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии женщина попала в реанимацию из-за своего сожителя

В Башкирии женщина попала в реанимацию из-за своего сожителя

28 апреля 2020, 05:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина набросился на свою возлюбленную с ножом из-за бутылки водки.

В Учалинском районе задержали 53-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

По предварительным данным, в селе Ахуново подозреваемый вместе с 46-летней сожительницей выпивали спиртные напитки. В какой-то момент женщина решила спрятать бутылку водки, что привело ее спутника жизни в ярость.

Житель Башкирии схватил нож и ударил им свою подругу в область печени. После чего он моментально раскаялся в содеянном и позвонил в экстренные службы. Пострадавшая в настоящий момент находится в реанимации.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Нападение#Вооруженное нападение
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