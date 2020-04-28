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Posted 28 апреля 2020, 07:37

Published 28 апреля 2020, 07:37

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии в больнице №21 врачи закончили свою вахту

В Башкирии в больнице №21 врачи закончили свою вахту

28 апреля 2020, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В больнице, по информации регионального минздрава сняли карантинные меры.

В 21-й больнице в Уфе вчера, 27 апреля провели смену врачей, которые находились в медучреждении на карантине. Напомним, о снятии карантина накануне сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Руководитель министерства сообщил, что в больнице работают в штатном режиме все отделения и корпуса. По его словам, ограничения сняли с 9 утра. После того момента врачи больницы вышли со своей двухнедельной вахты.

«Выдержать достойно в этот не простой период им помогла помощь коллег извне, что немало важно замечательное питание и организация работы. Сегодня на выходе каждому, кто вместе с ним отработали эту вахту Ринат Нагаев выразил свою признательность и вручил благодарственное письмо!» – появилось в связи с этим сообщение в официальной группе блльницы Вконтакте.

Напомним, накануне также сообщили, что карантин сняли в 22-й городской клинической больнице в Уфе.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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