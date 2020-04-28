В Башкирии в больнице №21 врачи закончили свою вахту

Posted 28 апреля 2020, 07:37
Published 28 апреля 2020, 07:37
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
В 21-й больнице в Уфе вчера, 27 апреля провели смену врачей, которые находились в медучреждении на карантине. Напомним, о снятии карантина накануне сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.
Руководитель министерства сообщил, что в больнице работают в штатном режиме все отделения и корпуса. По его словам, ограничения сняли с 9 утра. После того момента врачи больницы вышли со своей двухнедельной вахты.
«Выдержать достойно в этот не простой период им помогла помощь коллег извне, что немало важно замечательное питание и организация работы. Сегодня на выходе каждому, кто вместе с ним отработали эту вахту Ринат Нагаев выразил свою признательность и вручил благодарственное письмо!» – появилось в связи с этим сообщение в официальной группе блльницы Вконтакте.
Напомним, накануне также сообщили, что карантин сняли в 22-й городской клинической больнице в Уфе.