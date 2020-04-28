mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2020, 06:34

Published 28 апреля 2020, 06:34

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии нашли тело погибшей странным образом 26-летней девушки

В Башкирии нашли тело погибшей странным образом 26-летней девушки

28 апреля 2020, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Погибшую молодую уроженку Башкирии нашли в Нефтекамске.

Тело 26-летней девушки было обнаружено под окнами многоэтажки. Об этом сообщают журналисты «КП-Уфа». Жители дома на Социалистической улице обнаружили ее 26 апреля.

О причинах смерти в настоящий момент неизвестно. Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что погибшая была на момент смерти в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следователи не исключают тот факт, что ее мог кто-то вытолкнуть из окна квартиры, в которой она жила. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

Материалы по теме
В Башкирии нашли обглоданное тело пропавшей женщиныВ Башкирии нашли тело голой, связанной женщиныВ Башкирии в сгоревшем доме нашли тела матери и сына
#Происшествия#Новости#Следком Башкортостана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика