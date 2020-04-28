В Башкирии нашли тело погибшей странным образом 26-летней девушки

Posted 28 апреля 2020, 06:34
Published 28 апреля 2020, 06:34
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Тело 26-летней девушки было обнаружено под окнами многоэтажки. Об этом сообщают журналисты «КП-Уфа». Жители дома на Социалистической улице обнаружили ее 26 апреля.
О причинах смерти в настоящий момент неизвестно. Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что погибшая была на момент смерти в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Следователи не исключают тот факт, что ее мог кто-то вытолкнуть из окна квартиры, в которой она жила. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются.