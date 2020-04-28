В Башкирии 30-летний парень избил молотком мужчину до полусмерти

Posted 28 апреля 2020, 08:06
Published 28 апреля 2020, 08:06
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
В МВД по Башкирии сообщили, что нападение на 42-летнего жителя произошло в Дмитриевке. Дата произошедшего не уточняется.
В тот день 30-летний житель Уфы приехал к своей знакомой на застолье, вместе с ним присутствовал и пострадавший. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, который и привел к тому, что подозреваемый схватил молоток и начал быть им по голове своего оппонента.
Пострадавшего в итоге доставили в больницу, где он сейчас находится в реанимации. Подозреваемый признался в содеянном.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Мужчина находится под стражей.