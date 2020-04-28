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Posted 28 апреля 2020, 08:06

Published 28 апреля 2020, 08:06

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии 30-летний парень избил молотком мужчину до полусмерти

В Башкирии 30-летний парень избил молотком мужчину до полусмерти

28 апреля 2020, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В настоящий момент пострадавший мужчина находится в больнице я тяжелом состоянии.

В МВД по Башкирии сообщили, что нападение на 42-летнего жителя произошло в Дмитриевке. Дата произошедшего не уточняется.

В тот день 30-летний житель Уфы приехал к своей знакомой на застолье, вместе с ним присутствовал и пострадавший. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, который и привел к тому, что подозреваемый схватил молоток и начал быть им по голове своего оппонента.

Пострадавшего в итоге доставили в больницу, где он сейчас находится в реанимации. Подозреваемый признался в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Мужчина находится под стражей.

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