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Posted 28 апреля 2020, 14:56

Published 28 апреля 2020, 14:56

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Правительство поддержало идею о штрафах для чиновников за оскорбления граждан

28 апреля 2020, 14:56
Члены правительственной комиссии по законопроектной работе одобрили предложение партии «Единая Россия» о внесении поправок в КоАП. Они предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 150 тысяч рублей либо дисквалификацию чиновников, виноватых в «Оскорблении».

«Закон выступает логическим продолжением требований президента России Владимира Путина об исключении от власть держащих любых проявлений «чванства»и «хамства» по отношению к гражданам». На этом недавно попались упоминаемые нами бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев и экс-замминистра минпромторга Дмитрий Овсянников. Формализация в Государственной думе этого предложения станет, в сущности, зеркальным отражением закона «о неуважении к власти», принятого весной 2019-го года в Госдуме - полагают авторы телеграм-канала «Мейстер».

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