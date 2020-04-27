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Posted 27 апреля 2020, 07:46

Published 27 апреля 2020, 07:46

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии 17-летняя девушка серьезно пострадала при попытке сделать селфи

В Башкирии 17-летняя девушка серьезно пострадала при попытке сделать селфи

27 апреля 2020, 07:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О несчастном случае сообщили в управлении по гражданской защите в Уфе.

17-летняя девушка упала с дерева на улице Первомайском. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей.

По опубликованным данным, инцидент был зафиксирован около 18:00. Предварительно известно, что девушка упала с высоты 5 метров во время попытки сделать селфи. На место происшествия приехала скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшую.

В управлении напомнили местным жителям, что попытка запечатлеть себя в необычном месте часто является причиной несчастных случаев.

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