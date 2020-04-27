«У нас нет катастрофичного резкого всплеска» — Минздрав РБ о пандемии в регионе

Posted 27 апреля 2020, 10:56
Published 27 апреля 2020, 10:56
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
— У нас действительно есть нарастание уровня заболеваемости, но катастрофичного резкого всплеска и прироста больных, как в других регионах, например, в Московской области, в Петербурге, Нижегородской области, Москве или зарубежных странах, — подчеркнул Максим Забелин. — Прирост порядка 7-8 процентов ежесуточный, но он объясняется и охватом тестирования, и активным населением. Но большинство прислушивается, выполняет наши рекомендации, и вопрос самоизоляции актуален, поэтому просим придерживаться его в ближайшее время до снятия ограничительных мероприятий.
Напомним, Башкирия оказалась на лидирующих позициях по показателю смертности в регионе. Ранее сообщалось, что регион находится на 60 месте в России по уровню заболеваемости коронавирусом.
Напомним, на утро 27 апреля — 570 случаев (+43 за минувшие сутки) заболевания коронавирусом на территории республики. На текущий момент выписано 72 пациента (за выходные выздоровело 12 человек).