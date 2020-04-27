«У нас нет катастрофичного резкого всплеска» — Минздрав РБ о пандемии в регионе

— У нас действительно есть нарастание уровня заболеваемости, но катастрофичного резкого всплеска и прироста больных, как в других регионах, например, в Московской области, в Петербурге, Нижегородской области, Москве или зарубежных странах, — подчеркнул Максим Забелин. — Прирост порядка 7-8 процентов ежесуточный, но он объясняется и охватом тестирования, и активным населением. Но большинство прислушивается, выполняет наши рекомендации, и вопрос самоизоляции актуален, поэтому просим придерживаться его в ближайшее время до снятия ограничительных мероприятий.