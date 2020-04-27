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Posted 27 апреля 2020, 10:56

Published 27 апреля 2020, 10:56

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

«У нас нет катастрофичного резкого всплеска» — Минздрав РБ о пандемии в регионе

«У нас нет катастрофичного резкого всплеска» — Минздрав РБ о пандемии в регионе

27 апреля 2020, 10:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

— У нас действительно есть нарастание уровня заболеваемости, но катастрофичного резкого всплеска и прироста больных, как в других регионах, например, в Московской области, в Петербурге, Нижегородской области, Москве или зарубежных странах, — подчеркнул Максим Забелин. — Прирост порядка 7-8 процентов ежесуточный, но он объясняется и охватом тестирования, и активным населением. Но большинство прислушивается, выполняет наши рекомендации, и вопрос самоизоляции актуален, поэтому просим придерживаться его в ближайшее время до снятия ограничительных мероприятий.

Напомним, Башкирия оказалась на лидирующих позициях по показателю смертности в регионе. Ранее сообщалось, что регион находится на 60 месте в России по уровню заболеваемости коронавирусом.

Напомним, на утро 27 апреля — 570 случаев (+43 за минувшие сутки) заболевания коронавирусом на территории республики. На текущий момент выписано 72 пациента (за выходные выздоровело 12 человек).

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#Андрей Королев#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Здравоохранение
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