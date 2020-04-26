mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2020, 06:46

Published 26 апреля 2020, 06:46

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

«Я должен понимать, как Уфа сажает»: мэра столицы попросили отчитаться о саженцах

26 апреля 2020, 06:46
Радий Хабиров попросил Ульфата Мустафина уделить особе внимание благоустройству башкирской столицы.

Глава региона попросил мэров крупных городов уделить особе внимание проекту «Зеленая Башкирия», в частности, посадке саженцев с наступлением весны.

«Я должен понимать, что, где и как Уфа сажает. Лучше отказаться от хлипких тонких деревьев, а сажать сразу крупномеры», — пояснил Радий Хабиров.

Ранее, напомним, в Уфе только за один день 25 апреля было посажено 1495 деревьев в рамках акции «Зеленая Башкирия», благодаря чему в столице появилось сразу несколько зеленых аллей.

Материалы по теме
Для охраны лесов в Башкирии будут использовать «зеленые патрули»«Зеленые» в Башкирии запустили проект «Будь модным! Будь здоровым»В Башкирии готовят "зеленые" маршруты для жителей восточных стран
#Надежда Валитова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика